Zum wiederholten Mal: Einbruch in Bäckereifiliale in Opfenbach

Einbruch · In der Nacht zum 13.02.2017 wurde in die Bäckereifiliale in der Bodenseestraße in Opfenbach eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter gelangte in das Gebäude, nachdem er zuvor ein rückseitig gelegenes Fenster aufgehebelt hatte.



Brot Bild: Ulrich Wagner Im Gebäudeinneren versuchte der Täter den Tresor aufzuhebeln, was nicht gelang. Außerdem wurden von ihm noch mehrere Umkleidespinde durchwühlt, wobei auch hier nichts zu holen war. Der Einbrecher verließ den Tatort ohne Beute gemacht zu haben. Der Sachschaden beläuft sich allerdings auf mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistation Lindau/B unter Tel.: 08382/9120-0 entgegen.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.