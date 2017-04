Zeugenaufruf: Jugendlicher (17) kann sich nach Fahrradsturz in Kaufbeuren an nichts erinnern

Unfall · Am frühen Dienstagabend befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Mountainbike in Kaufbeuren die Straße „Am Graben“ von der Ganghoferstraße kommend bergab in Richtung Spittelmühlkreuzung. Etwa auf Höhe der Hausnummer 18 stürzte der Jugendliche und zog sich dabei leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen zu.



Fahrrad Bild: Daniel Bockwoldt (dpa) Vorsorglich wurde er in das Klinikum Kaufbeuren eingeliefert. Sein Fahrrad blieb ohne größere Schäden. Da sich der 17-Jährige an nichts erinnern kann, ist die genaue Unfallursache unklar. Die Polizei Kaufbeuren geht derzeit von einem alleinbeteiligten Sturz, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers aus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 08341/933-0 bei der Polizei Kaufbeuren zu melden.



