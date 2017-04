Zeugen des schweren Verkehrsunfalls auf der B472 bei Marktoberdorf gesucht

Ermittlungen · Am Montag kam es auf der B 472 zwischen Marktoberdorf und Schongau zu einem schweren Verkehrsunfall. Nachträgliche Zeugenvernehmungen ergaben, dass die in Richtung Marktoberdorf fahrende 19-jährige Autofahrerin zunächst einen Streifanstoß mit einem in Richtung Schongau fahrenden Lkw oder Sattelzug, mit grauem Planenaufbau, hatte.



Unfall in Bertoldshofen Bild: Thorsten Bringezu Im Anschluss geriet das Fahrzeug der 19-jährigen ins Schleudern und kollidierte dann mit dem entgegenkommenden Kleintransporter, welcher in Folge von der Straße abkam und umkippte. Der in Richtung Schongau fahrende, unfallbeteiligte Lkw/Sattelzug fuhr ohne anzuhalten weiter. Das Fahrzeug dürfte im Bereich der vorderen rechten Fahrzeugseite beschädigt sein. Um Hinweise zu dem Fahrzeug bittet die Polizei Marktoberdorf.



