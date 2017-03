Feuerwehr · Zu einem Brand in einer Wohnung kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in Kaufbeuren. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.



Zu einem Brand in einer Wohnung kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in Kaufbeuren. Bild: Bringezu Thorsten Das Feuer brach laut Polizei in einer Wohnung im Erdgeschoß des Mehrparteienhauses aus. Die Feuerwehr rettete mehrere Personen aus den oberen Stockwerken mit der Drehleiter. Der Rettungsdienst versorgte sie anschließend. Einige der geretteten Personen mussten zur weiteren Behandlung in das nahe gelegene Klinikum. Ein Großaufgebot von Rettungsdienst und Feuerwehr war vor Ort.