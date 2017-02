Schwerer Unfall · Vier Menschen sind am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Kaufbeuren verletzt worden. Zwei davon schwer. Die Unfallstelle war für über drei Stunden lang gesperrt.

Bilderstrecke: 6 Bilder Schwerer Verkehrsunfall in Kaufbeuren



Verkehrsunfall in Kaufbeuren Bild: Thorsten Bringezu

Der Frontalzusammenstoß ereignete sich gegen 16.00 Uhr an der Kreuzung Mindelheimer Straße/ Am Staffelwald. Ein Autofahrer wollte dort von der Mindelheimer Straße kommend, in die Straße Am Staffelwald nach links abbiegen. Er hielt noch wegen entgegenkommender Autos an, übersah dann aber ein weiteres.

Bei dem Frontalzusammenstoß entstand an beiden Autos Totalschaden insgesamt in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Polizei stellte die Unfallwracks sicher, um die genaue Unfallursache zu ermitteln.