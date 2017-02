Versuchter Mord in Mindelheimer Obdachlosenunterkunft: Angestellter (64) will Bewohner (38) mit Beil töten

Untersuchungshaft · Am Samstagmittag, den 11.02.2017, wurde die Polizei Mindelheim über eine Streitigkeit in einer Obdachlosenunterkunft informiert. Nachdem ein Angestellter der Unterkunft über mehrere Wochen von einem Bewohner provoziert wurde, eskalierte die Situation am Mittag.



Festnahme Bild: Alexander Kaya Der Angestellte betrat das Zimmer des Bewohners und hielt dabei ein Beil hinter seinem Rücken versteckt. Nach jetzigem Kenntnisstand betrat er den Raum mit dem Willen, den Bewohner umzubringen. Im folgenden Gerangel konnte der Bewohner aber eine schwere oder gar tödliche Verletzung abwehren. Er erlitt durch die Rückseite des Beils eine Platzwunde am Kopf. Im Gegenzug schlug der Bewohner seinem Gegenüber mit der Faust ins Gesicht, was zu leichten Verletzungen führte. Der 38-Jährige Bewohner wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nachdem die Staatsanwaltschaft Memmingen den Vorfall derzeit als versuchtes Tötungsdelikt einstuft, wurde der 64-jährige Angestellte gestern der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Nach derzeitigem Kenntnisstand lag bei beiden Beteiligten eine erhebliche Alkoholisierung vor. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.