Versuchter Einbruch und Kennzeichendiebstahl in Ofterschwang

Zeugenaufruf · Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Schmuckgeschäft eines Hotels in Schweineberg einzubrechen. Erfolglos schlugen sie mit drei mitgebrachten Hammerwerkzeugen auf eine Außenscheibe ein. Ohne Beute brachen sie ihr Vorhaben ab und verschwanden. Die Tatwerkzeuge blieben zurück.



Tatwerkzeuge bei versuchtem Einbruch in Ofterschwang Bild: Polizei Der Sachschaden wurde auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Zur gleichen Zeit wurden einem auswärtigen Hotelgast die beiden amtlichen Kennzeichen seines geparkten Pkw entwendet. Es ist davon auszugehen, dass ein Zusammenhang beider Vorfälle besteht. Die Polizei Sonthofen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen rund um das Hotel machten und möglicherweise Angaben zur Herkunft der Tatwerkzeuge und Verbleib der Kennzeichen machen können. Hinweise bitte unter der Rufnummer (08321) 6635-0 an die Beamten in Sonthofen.



