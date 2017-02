Verrostete und gerissene Bremsscheiben: Lkw auf der A7 bei Kempten angehalten

Verkehrskontrolle · Bei einer Schwerverkehrskontrolle auf der A7 wurde ein Sattelzug aus Rumänien kontrolliert. Bei der technischen Überprüfung fiel auf, dass die Zugmaschine schwere Mängel an der Bremsanlage aufwies.



Lkw - Symbolbild Bild: Ralf Lienert

So waren die Bremsscheiben verrostet und gerissen, die Bremsbeläge mangelhaft und der Lkw somit nicht mehr verkehrssicher. Es musste davon ausgegangen werden, dass die Bremse in einer Notsituation versagt hätte und der 52-jährige rumänische Fahrer nicht mehr in der Lage gewesen wäre, das 40 Tonnen schwere Fahrzeug sicher und rechtzeitig anzuhalten.

Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt untersagt. Somit wurde das osteuropäische Fahrzeug Gast in einer Kemptener Fachwerkstatt, in der die Bremsanlage wieder repariert wurde. Erst dann konnte die Reise fortgesetzt werden.