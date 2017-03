Vermisster Bub (5) taucht in Füssen wieder auf

Suche nach Ausreißer · Glückliches Ende einer groß angelegten Suchaktion in Füssen: Am Donnerstagnachmittag wurde ein vermisster Fünfjähriger wohlbehalten wieder aufgefunden, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Der Bub war gegen Mittag von zu Hause in Füssen ausgebüxt.



Suche nach vermisstem Kind. Bild: Heinz Sturm Nachdem den Eltern aufgefallen war, dass ihr Sohn verschwunden war, suchten sie ihn zunächst selbst. Nach etwa einer Stunde alarmierten sie die Polizeiinspektion Füssen, die sofort Beamte auf Streife schickte. Da der Fünfjährige aber nicht entdeckt werden konnte, wurden zusätzliche Kräfte angefordert. Schließlich war auch ein Hubschrauber im Einsatz, der lange über dem Gebiet beim Füssener Bahnhof kreiste. Dann die Entwarnung: Polizeibeamte entdeckten den kleinen Ausreißer wohlbehalten in der Luitpoldstraße. Er wollte seinen Angaben nach einfach nur spazieren gehen. Bei der Suche waren insgesamt knapp 60 Polizeibeamte, darunter auch mehrere Diensthundeführer und ein Polizeihubschrauber, eingesetzt.