Unfall · In Marktoberdorf kam es am Montag in der Früh im Ortsteil Bertoldshofen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sprinter und einem Auto.

Unfall in Bertoldshofen Bild: Thorsten Bringezu Bei dem Unfall in der Schongauerstraße wurden mehrere Menschen verletzt. Der Sprinter ist nach rechts von der Fahrbahn gekippt. Die Fahrzeuginsassen wurden von den Ersthelfern befreit und von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Der Kühler eines beteiligten Fahrzeugs fing aufgrund des Zusammenstoßes an zu rauchen. Die Bergung der Fahrzeuge dauert noch an, daher ist die Schongauerstraße derzeit voll gesperrt. Weitere Informationen folgen.