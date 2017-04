Verkehrsunfall bei Ruderatshofen: 11.000 Euro Sachschaden

Zeugenaufruf · Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro entstand am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der B12 zwischen den Anschlussstellen Altdorf und Geisenried.



Polizei Bild: Benjamin Liss

Ein in Richtung Kempten fahrender 75-jähriger Autofahrer war im zweispurigen Bereich nach rechts von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug durchbrach einen Wildschutzzaun und blieb im angrenzenden Acker stehen. Der Fahrer blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro und am Wildschutzzaun in Höhe von ca. 1.000 Euro. Als Ursache für den Verkehrsunfall gab der 75-Jährige an, dass er zuvor von einem Sattelzug überholt und durch diesen beim Einscheren geschnitten wurde. Dem widersprach der Sattelzugfahrer. Ein Überholvorgang hatte nicht stattgefunden.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Marktoberdorf in Verbindung zu setzen, Tel. 08342 / 9604-0.