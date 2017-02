Verkehrssicherheit: Polizei informiert über die Zulassung von Fahrzeugen auf Faschingsveranstaltungen

Fasching · Bei einem Faschingsumzug in Kirchheim im Landkreis Unterallgäu wurde ein Mann aus dem Verkehr gezogen, weil er mit einem Go-Kart ohne Zulassung unterwegs war. Aufgrund dieses Vorfalls informiert die Polizei jetzt über Vorschriften im Straßenverkehr im Zusammenhang mit momentan stattfindenden Faschingsumzügen.



Polizei Bild: Armin Weigel (dpa)

Da fast kein Faschingsumzug ohne Fahrzeuge stattfindet, ist es wichtig, dass Veranstalter und Teilnehmer die rechtlichen Bestimmungen beachten.

Auch auf Strecken von Faschingsumzügen gelten grundsätzlich die Bestimmungen des Straßenverkehrsrechts weiter. Deshalb ist die Teilnahme eines Kraftfahrzeuges ohne Zulassung oder Betriebserlaubnis nicht möglich. Das Fahrzeug muss außerdem versichert sein und der Fahrer benötigt eine passende Fahrerlaubnis.

Eine Ausnahmeregelung gibt es für landwirtschaftliche Zugmaschinen und Anhänger. Diese dürfen bei Brauchtumsveranstaltungen, wie beispielsweise Faschingsumzüge, ausnahmsweise eingesetzt werden, auch wenn kein landwirtschaftlicher Zweck für die Fahrt besteht.

Allerdings dürfen auf dem Hin- oder Rückweg zur Veranstaltung keine Personen auf dem Anhänger mitgenommen werden. Der Fahrer muss mindestens 18 Jahre alt sein. Daneben gibt es noch weitere Vorgaben, die in den jeweils erlassenen Auflagebescheiden des Landratsamtes stehen.

Ansonsten kann laut Polizei die Weiterfahrt unterbunden werden, so wie im Fall in Kirchheim. In manchen Fällen kann außerdem die Fahrerlaubnis entzogen werden. Sollte es zu einem Sach- oder Personenschaden kommen, kann es schwerwiegende Versicherungsfolgen für den Verursacher geben.

Weitere Informationen erhalten die Bürger bei den jeweiligen Kreisverwaltungsbehörden, zum Beispiel auf der Internetseite des Landratsamtes Unterallgäu.