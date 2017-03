Verfolgungsfahrt durch die Wiese: Berauschter Autofahrer (29) flüchtet vor Pfrontener Polizei

Drogenkonsum · Ein 29-jähriger Autofahrer ließ sich bei einer Kontrolle am Sonntagabend auf der Kemptener Straße nicht so leicht von der Polizei stoppen. Der Fahrer missachtete sämtliche Anhalte-Signale der Polizeibeamten und setzte seine Fahrt auf der Kreisstraße OAL 1 in Richtung Wertach fort.



Polizeikontrolle Bild: Benjamin Liss Dort ging die Verfolgungsfahrt in einer Wiese weiter und der 29-Jährige schaffte es erneut am Streifenwagen vorbei auf die Fahrbahn zu kommen. Erst am Ortseingang von Rettenberg konnte der flüchtende Fahrer gestoppt werden. Der Fahrer hatte massive Ausfallerscheinungen, die auf einen längeren Drogenkonsum schließen ließen. Der junge Mann musste sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Die Weiterfahrt wurde beendet und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt



