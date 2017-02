Unfall mit zwei Verletzten in Westerheim

Vorfahrtsverstoß · Am Montagmittag ereignete sich auf der Strecke von Erkheim nach Lauben an der Kreuzung nach Günz ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.



Ein 46-jähriger Autofahrer fuhr von Erkheim in Richtung Lauben. Er befand sich auf der Vorfahrtstraße. Eine 61-jährige Autofahrerin fuhr von Frickenhausen in Richtung Günz. An der Kreuzung galt für sie das Stoppschild.

Sie hielt zunächst an, übersah das herannahende Auto und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Im Auto des Geschädigten wurde der Beifahrer ebenfalls leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr war vor Ort und regelte den Verkehr. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.