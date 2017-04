Unfall mit Linienbus in Kempten: Fußgängerin (74) schwer verletzt

Verkehrsunfall · In der Kemptener Rottachstraße ist eine Frau (74) von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau wollte die Straße an einer sogenannten Überquerungshilfe überqueren. Der Linienbus, der stadteinwärts unterwegs war, fuhr aufgrund der dortigen Baustelle langsam auf der linken Fahrspur an der Querungshilfe vorbei und erfasste dabei die Seniorin.



Bild: Bernhard Weizenegger Die Frau erlitt schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Busfahrer sowie die rund ein Dutzend Fahrgäste blieben unverletzt. Sachschaden entstand nicht. Die Rottachstraße musste zur Verkehrsunfallaufnahme für eine halbe Stunde für den Verkehr gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Kempten ermittelt nun gegen den Fahrer, weil er unter anderem den falschen Fahrstreifen benutzt hat.