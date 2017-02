Unfall in Mindelheim: Autofahrer (42) übersieht Mopedfahrerin (16)

Leicht verletzt · Am Montagabend ist es in Mindelheim auf der Bad Wörishofer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Leichtkraftrad gekommen.



Deutsches Rotes Kreuz Bild: Alexander Kaya

Der Unfall entstand, nachdem der 42-jährige Autofahrer eines Kleintransporters vom Mühlweg aus über die Bad Wörishofer Straße fahren wollte und dabei die vorfahrtsberechtigte 16-jährige Mopedfahrerin übersah.

Bei dem Zusammenstoß wurde die junge Frau leicht verletzt. Am Leichtkraftrad der jungen Frau entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Am Kleintransporter entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.