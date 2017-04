Unfall in Kaufbeuren: Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro

Zusammenstoß · Am Donnerstag kam es um ca. 10:15 Uhr in der Neugablonzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrerinnen. Das vorausfahrende Fahrzeug wollte nach links in die Wagenseilstraße abbiegen.



Bild: Benjamin Liss Die Unfallverursacherin bemerkte diesen Abbiegevorgang nicht und prallte auf das Fahrzeugheck der Unfallgeschädigten. Bei diesem Unfall verletzte sich die Unfallverursacherin selbst und wurde mit dem Rettungswagen in das Notfallzentrum in Kaufbeuren verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 14.000 Euro.



