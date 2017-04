Unbekannter versucht in Lindau Geld aus Kasse zu stehlen

Flucht · In einem Bekleidungsgeschäft auf der Insel, in der Nähe des Rathauses, griff ein etwa 40-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag in die Ladenkasse. Dort entnahm er sämtliche Geldscheine.



Bild: Benjamin Liss Eine 51-jährige Angestellte des Geschäfts wurde durch das Klicken der Klammern in der Kasse auf die Sache aufmerksam. Sie konnte den Unbekannten stellen. Dieser erschrak und die Verkäuferin kam wieder in den Besitz der Geldscheine. Der etwa 40-Jährige flüchtete dann aus dem Geschäft. Eine Fahndung nach dem Mann blieb bisher erfolglos. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, 180 cm groß, schlank und athletisch, vermutlich Osteuropäer. Der Mann soll auffallend sonnengebräunt sein. Am Tattag trug er eine prägnante blaue Daunenjacke mit Kapuze und führte einen blauen Rucksack mit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lindau, Tel. 08382/9100, zu melden.



