Unbekannter verfolgt Radfahrer in Leutkirch mit Waffe

Zeugenaufruf · Eine Verfolgung zwischen zwei Männern wurde der Polizei am Sonntag, gegen 21:45 Uhr, in der Maierhöfener Straße mitgeteilt. Ein Unbekannter, wohl mit einer Waffe in der Hand, soll hierbei zu Fuß einem ebenfalls unbekannten Radfahrer hinterhergerannt sein.



Polizei Baden-Württemberg Bild: Patrick Seeger (dpa) Im weiteren Verlauf war der Verfolgte von seinem Rad gesprungen und in Richtung Stephanuswerk weggerannt. Verständigte Polizeibeamte, die sich in unmittelbarere Nähe befanden, konnten jedoch keine Personen antreffen oder das zurückgelassene Fahrrad auffinden. Personen, die Angaben zu den Unbekannten oder zu der Situation machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wangen, Tel. 07522 984 - 0, zu melden.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.