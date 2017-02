Unbekannter stiehlt voll beladenen Einkaufswagen im Wert von 1.800 Euro in Lindenberg und flüchtet

Zeugenaufruf · Am Donnerstagabend versuchte ein unbekannter Täter im Verbrauchermarkt in Lindenberg einen vollen Einkaufswagen an der Kasse vorbei über die Gemüseabteilung durch den Ausgang zum Parkplatz zu schieben.



Einkaufswagen Bild: AOK (Jochen Tack) Als er von Beschäftigten des Marktes angesprochen wurde sagte er, dass er bereits vor 30 Minuten bezahlt habe. Er werde den Beleg im Auto holen. Er verließ den Markt und flüchtete. Der Wagen war mit wertvollen Gütern im Wert von über 1800 Euro beladen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Südländisches Aussehen, ca. 1,80 m groß, ca. 40 Jahre alt, kräftig, Dreitagebart. Der Mann war in Begleitung eines weiteren Mannes, der auf ca. 25 Jahre geschätzt wird. Nähere Beschreibungen zu ihm liegen nicht vor. Hinweise nimmt in diesem Fall die Polizei Lindenberg unter 08381/92010 entgegen.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.