Unbekannter stellt in Kempten Leiter an fremdes Fenster an  Zeugen gesucht

Einbrecher? · In der Nacht auf Montag, gegen 00:30 Uhr, wurde ein bisher unbekannter männlicher Tatverdächtiger beobachtet, wie dieser mit einer Holzleiter ausgestattet die Ulrich-Mair-Straße in Kempten entlang ging und diese schließlich an einem Fenster eines Hauses anstellte.



Wer kennt diese Leiter? Bild: Polizei Ein Zeuge beobachtete den Vorgang und sprach den Tatverdächtigen an. Dieser äußerte ihm gegenüber, dass er einen Dieb verfolgen wolle und ergriff daraufhin die Flucht. Die mitgeführte Leiter ließ der Tatverdächtige, der eine Jogginghose und einen Kapuzenpulli trug und mit einer Größe von ca. 180 cm beschrieben wird, zurück. Die Polizei sucht nun den tatsächlichen Eigentümer der Leiter und bittet unter 0831/9909-2140 um Hinweise, wo dieses Tatverhalten bereits aufgefallen ist.



