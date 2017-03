Unbekannter klaut mehrere Handys in Memminger Gaststätte

Zeugenaufruf · Am Dienstag den 28.02.2017, befand sich eine 50-Jährige in einer Gaststätte als sie gegen 22:30 Uhr das Fehlen ihres Handys feststelle. Es befand sich zuvor in der Handtasche der Frau, allerdings war während einer kurzen Unaufmerksamkeit der Reißverschluss der Tasche geöffnet.



Polizei Bild: Alexander Kaya Im Verlauf des weiteren Abends, fiel der Frau ein Mann auf, welcher seine Hand in einer fremden Tasche hatte. Aus diesem Grund vermutet sie, dass der junge Mann unter Umständen, auch ihr Handy gestohlen haben könnte. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 165 cm groß, normale Figur, dunkle kurze Haare, dunkle Hautfarbe und circa 25 Jahre alt. Er trug zum Tatzeitpunkt eine rote Steppjacke und dunkle Hose. Er sprach nur gebrochen deutsch. Eventuell weitere Zeugen oder Geschädigte werden geben, sich bei der Polizeiinspektion Memmingen unter 08331/100-0.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.