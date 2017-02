Unbekannter fährt Auto in Kempten an und hinterlässt unverschämten Zettel

Zeugenaufruf · Am Donnerstagvormittag wurde zwischen 09:45 Uhr und 10:15 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Ärztehauses in der Pettenkoferstraße in Kempten der weiße Hyundai einer jungen Mutter angefahren. Dabei entstand an der rechten vorderen Seite Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.



Polizei Bild: Alexander Kaya (Alexander Kaya) Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Zettel an der Windschutzscheibe auf welchem ganz frech der Hinweis „Bitte weiter links parken. Danke“ stand. Zeugen werden dringend gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Tel.-Nr.: 0831/9909-2050 zu melden.



