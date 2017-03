Unbekannter belästigt Frau (24) in Hergatz sexuell

Zeugenaufruf · Am Montag, gegen 11:15 Uhr, hat ein unbekannter Mann eine 24-jährige Frau in der Gleisunterführung des Bahnhofs in Hergatz sexuell belästigt. Ihren Angaben zufolge wurde sie von ihm bis in die Unterführung verfolgt.



Polizei Bild: Alexander Kaya (Alexander Kaya) Dort forderte er ihre Telefonnummer, drückte sie gegen die Wand und berührte sie mehrmals unsittlich am Oberkörper. Die junge Frau nahm dann ihr Smartphone und begann zu telefonieren. So konnte sie den Täter auf Abstand halten und in einen einfahrenden Zug in Richtung Lindau einsteigen. Den Unbekannten konnte die Frau wie folgt beschreiben: er ist etwa 180 cm groß, dunkelhäutig, schlanke Statur, so genanntes “Flashtunnel“ an einem Ohr, breite Nase, gepflegte Hände. Bekleidet war er mit einer dünnen ockerfarbenen Sportjacke, einer Jeans und Sportschuhen in Ockerfarben. Wer kennt den unbekannten Mann? Oder wer hat den Vorfall beobachtet? Die Beamten der Lindenberger Polizei bitten um Hinweise unter der Rufnummer 08381/9201-0.