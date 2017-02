Unbekannter Mann spricht Kind (7) in Nesselwang an und hält es fest

Zeugenaufruf · Bereits am Dienstagnachmittag, den 07.02.2017, gegen 16:00 Uhr wurde ein siebenjähriges Mädchen auf ihrem Nachhauseweg im Steinach in Nesselwang auf Höhe der Kirche von einem unbekannten Mann angesprochen. Dabei hielt er sie an ihrer mitgeführten Stofftasche fest.



Polizei Bild: Stefan Puchner (dpa) Das Mädchen konnte sich losreißen und davon laufen. Zu Hause erzählte sie ihren Eltern sofort von dem Vorfall, den sie am Donnerstagabend bei der Polizei Pfronten zur Anzeige brachten. Der unbekannte Mann war ca. 40 bis 50 Jahre alt, hatte dunkle kurze Haare, einen Dreitagebart, trug eine dunkle Jacke und schwarze Schuhe. Er sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent. Weiter hatte er auf der Wange ein auffallendes Piercing oder Muttermal. Der Mann lief dann weiter ins Steinach hinein. Wem ist der Mann am Dienstagnachmittag in Nesselwang noch aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei Pfronten, Tel. 08363/9000.



