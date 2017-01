Unbekannter Dieb steigt mit Leiter in Wohnhaus in Nesselwang ein

Zeugenaufruf · Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Wohnhaus im Birkenweg eingestiegen. Der Täter lehnte eine Leiter an das Haus, drückte ein Fenster im ersten Stock auf und stieg in das Wohnhaus ein.



Bild: Benjamin Liss Der Täter nahm einen Pelzmantel und etwas Goldschmuck mit. Der genaue Entwendungsschaden steht noch nicht fest. Der Diebstahl wurde erst am nächsten Tag entdeckt. Hinweise bitte an die Polizei Pfronten, Tell. 08363/9000.



