Unbekannte stehlen Maschinen im Wert von 14.000 Euro aus Metallverarbeitungsbetrieb in Oberstaufen

Einbruch · Über das Wochenende verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Stahltür Zugang zu einem Metallverarbeitungsbetrieb in Oberstaufen-Weißach. Dort entwendeten die Diebe zwei fahrbare, etwa 200 Kilogramm schwere Industrieschweißgeräte.



Polizei Bild: Alexander Kaya

Über ein großes Rolltor schoben sie die Geräte in den Anlieferungsbereich. Dort wurden die Schweißgeräte in einen größeren Kombi oder Lieferwagen verladen. Der Entwendungsschaden beträgt 14.000 Euro, an der Stahltür entstand ein Sachschaden von zirka 1.000 Euro.

Die Polizei in Oberstaufen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Wem ist ein verdächtiges Fahrzeug vor dem Metallverarbeitungsbetrieb aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Oberstaufen unter der Rufnummer (08386) 939300.