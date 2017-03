Unbekannte stehlen Kupferdach im Wert von 1.700 Euro in Immenstadt

Zeugenaufruf · In der Zeit vom 07.02.2017 bis zum 07.03.2017 entwendeten unbekannte Täter vom Gebäude des ehemaligen Autohauses Seitz in der Sonthofener Straße in Immenstadt ca. 67 Quadratmeter des Kupferdaches.



Bild: Wolfgang Widemann Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 08382/9610-54 bei der Polizei zu melden.



