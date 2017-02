Unbekannte lauern 18-Jährigen in Leutkirch auf und verprügeln ihn

Körperverletzung · Das Tragen eines Nasenrings war wohl der Grund, warum ein 18-Jähriger am Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr in einem Lokal in Ellerazhofen von einem Mann angesprochen wurde. Nach der negativen Antwort auf die Frage, ob er schwul sei, wurde der 18-Jährige ins Gesicht geschlagen und von dem Täter und einem Kumpel herumgeschupst und beleidigt.



Gewalt Bild: Karl-Josef Hildenbrand (dpa) Als der Geschädigte das Lokal verließ, lauerten ihm die beiden Männer auf, sprangen ihn von hinten an, brachten ihn zu Boden, beschimpften ihn mit Kraftausdrücken und traten solange auf ihn ein, bis Kumpels des 18-Jährigen dazu kamen. Die Täter flüchteten schließlich mit einem silbernen Kombi über eine gefrorene Wiese in Richtung Herrot. Personenbeschreibung: Ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß südosteuropäisches Aussehen mit Bart. Bekleidung: Mantel, dunkle Caps und schwarzer Pulli. Hinweise werden ans Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 84880, erbeten.



