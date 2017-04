Unbekannte entfernen mehrere Gullydeckel in Leutkirch

Gefahr · Unbekannte entfernten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Gullydeckel in Leutkirch und schufen so eine gefährliche Situation für andere Verkehrsteilnehmer.



Polizei Baden-Württemberg Bild: Alexander Kaya Ein Zeuge teilte gegen 02:20 Uhr mit, dass im Bereich der Wangener Straße mehrere Gullydeckel fehlen würden. Wie die Polizeibeamten des Polizeireviers Leutkirch feststellen, waren im Bereich Steinbeißstraße/Wangener Straße bis zur Wilhelmsstraße mehrere Gullydeckel entnommen worden und teilweise auf der Straße sowie auf dem Gehweg abgelegt. Die Polizeibeamten beseitigten diese für die Verkehrsteilnehmer gefährliche Situation und setzten die Gullydeckel wieder ein.



