Unbekannte brechen in Schule in Isny ein und randalieren: 3.000 Euro Schaden

Sachbeschädigung · In das Schulzentrum in Isny brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in Isny ein. Am Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr wurde am Gebäude des Gymnasiums und Wirtschaftsschule eine eingeschlagene Eingangstüre festgestellt.



Polizeiauto Bild: Alexander Kaya Im weiteren Verlauf der Überprüfung stellen die Beamten eine eingeworfene Fensterscheibe im zweiten Obergeschoss des Gebäudes sowie eine weitere eingeworfene Eingangstüre fest. Im Gebäude versuchten sich die Täter gewaltsam Zutritt zu verschiedenen Räumlichkeiten zu verschaffen, was teilweise scheiterte. Ferner wurden mehrere Einrichtungsgegenstände durch die Täter ohne erkennbaren Grund beschädigt. Ob tatsächlich was entwendet wurde, lässt sich bisher noch nicht sicher sagen. Letztendlich verursachten die Einbrecher und Vandalen einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.