Unbekannte brechen in Einfamilienhaus bei Leutkirch ein und stehlen Bargeld

Diebstahl · In der Nacht von Freitag auf Samstag in der Zeit von 17:00 Uhr bis 11:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Ellerazhofen bei Leutkirch ein.



Einbruch Bild: Matthias Becker Mittels eines Werkzeuges wurde das Fenster der Gästetoilette aufgehebelt, das Fliegengitter herausgeschnitten und hierdurch das Wohnhaus betreten. Die Täter durchsuchten sämtliche Wohnräume und entwendeten einen größeren Bargeldbetrag. Schmuck und andere hochwertige Gegenstände hingegen ließen die Täter unbeachtet im Wohnhaus zurück. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Leutkirch unter der Tel.-Nr. 07561 8488 0 erbeten.



