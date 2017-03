Trickdiebe geben sich in Kißlegg als Handwerker aus und stehlen Geldbeutel

Diebstahl · Erneut haben sich Personen unter einem Vorwand Zugang zu einem Wohnhaus in Kißlegg verschafft. Am Dienstag, gegen 19.30 Uhr, hat sich ein unbekannter Mann als Handwerker gegenüber zwei Hausbewohnerinnen ausgegeben und geäußert, dass er das Wasser überprüfen müsse.



Polizei Baden-Württemberg Bild: Alexander Kaya

Anschließend begaben sich der Täter und die zwei Frauen in den Keller. Wenig später klingelte ein zweiter Mann an der Haustür und fragte nach, wo sein Chef sei.

Daraufhin kam der angebliche Handwerker aus dem Keller, worauf beide Männer das Haus verließen und in unbekannte Richtung verschwanden.

Kurz darauf stellten die Frauen fest, dass aus einer Handtasche und einem Geldbeutel Bargeld fehlte. Zu den Unbekannten liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor:

1. Täter: 30 bis 35 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß, kräftige Statur, Glatze, südländisches Aussehen, blaue Hose, weißes T-Shirt, Bauarbeiter-Handschuhe.

2. Täter: Ca. 40 Jahre alt, ca. 180 Zentimeter groß, kurze dunkle Haare, dunkelhäutig, weiße Hose. Personen, die Angaben zu den Tätern machen können oder denen zur Tatzeit verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wangen, Tel. 07522 984 - 0, zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor unbekannten Personen, die sich in dieser oder ähnlichen Vorgehensweise Zugang in ein Gebäude verschaffen und rät zu einem gesunden Misstrauen gegenüber Unbekannten.

Sollten entsprechende Sachverhalte festgestellt werden, wird gebeten, umgehend die nächstgelegene Polizeidienststelle zu verständigen.