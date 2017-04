Tiefstehende Sonne führt zu Auffahrunfall in Leutkirch

Unfall · Einen Leichtverletzten und Sachschaden von rund 4.000 Euro forderte ein Auffahrunfall am Mittwochabend, gegen 18:35 Uhr, in der Wangener Straße.



Polizeiauto Bild: Alexander Kaya

Der 25-jährige Lenker eines Kleinwagens war stadtauswärts gefahren und hatte zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 69-jähriger Autofahrer wegen eines Rückstaus in Höhe der RAN-Tankstelle anhalte musste.

Der junge Mann, der nicht angegurtet war und sich bei dem Aufprall leicht verletzte, gab gegenüber der Polizei an, dass er durch die tiefstehende Sonne geblendet worden sei. Am Kleinwagen des 25-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.