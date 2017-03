Tiefstehende Sonne: Auto landet bei Böhen in der Böschung

Zusammenstoß · Am Mittwochmorgen, gegen 07.15 Uhr, meldete die Fahrzeugtechnik des 57-jährigen Autofahrers einen Verkehrsunfall an den Autohersteller. Dieser verständigte sofort die Einsatzzentrale der Polizei in Kempten.

Unfall bei Wolfertschwenden: Auto landet in Böschung Bild: Franz Kustermann Der 57-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug die Ortsverbindungsstraße an der Brandholzersteige in Fahrtrichtung Ottobeuren und geriet an einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einer 54-jährigen Autofahrerin zusammen. Ihr Fahrzeug wurde durch den Aufprall nach rechts von der Straße geschleudert und blieb in der Böschung liegen. Die Unfallgeschädigte wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 35.000 Euro. Eine mögliche Unfallursache dürfte die zu diesem Zeitpunkt tiefstehende Sonne gewesen sein. Die Freiwillige Feuerwehr Böhen konnte mittels eines Traktors das Unfallfahrzeug der Geschädigten bergen. Die Ortsverbindungsstraße war ca. zwei Stunden gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen hat die Polizei Memmingen übernommen.



