Streit in Agentur für Arbeit eskaliert: Oberallgäuer (67) bedroht Mitarbeiterin

Ermittlungen · Am Mittwochvormittag kam es in der Agentur für Arbeit in Kempten zu einem Streit zwischen einem 67-jährigen Oberallgäuer und einer Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit in Kempten. Im Verlauf des Streites äußerte der Tatverdächtige gegenüber der Mitarbeiterin Bedrohungen, woraufhin die Polizei eingeschaltet wurde.



Feature Polizei Bild: Julian Leitenstorfer Aufgrund der Lage waren mehrere Streifen der Polizei im Einsatz. Gegen den 67-jährigen Tatverdächtigen wurden Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet. Eine akute Gefahr für die Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit bestand nicht.



