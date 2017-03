Streit eskaliert in Leutkirch: Mann hetzt Hund auf Nachbarin

Körperverletzung · Wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Beleidigung hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen, nachdem am Montagabend ein Streit in einem Wohnhaus in der Oststadt eskaliert war.



Bild: Benjamin Liss Ein alkoholisierter Mann hatte wohl aus noch unklarer Ursache eine Tür einer benachbarten Wohnung beschädigt und in der Folge eine Hausbewohnerin beleidigt und bedroht. Laut Zeugenangaben hatte er danach seinen Hund auf die Frau gehetzt, die in Panik das Haus verließ. Zudem soll der Tatverdächtige einen weiteren Hausbewohner, der auf die Situation aufmerksam wurde und schlichten wollte, eine Treppe hinuntergestoßen haben. Der Schlichtende wurde hierbei verletzt und bei dem Vorfall von dem Hund des Tatverdächtigen gebissen.



