Streit eskaliert in Kaufbeuren: Mann (58) schießt seinem Kontrahenten (36) mit Schreckschusspistole vor die Füße

Gewalt · Am Freitagvormittag kam es im Egerlandring in Kaufbeuren zwischen einem 58-Jährigen und einem 36-Jährigen zum Streit. In dessen Verlauf zog der 58-Jährige eine Schreckschusswaffe und bedrohte damit seinen Kontrahenten.



Schreckschussrevolver Bild: Michael Möller Schließlich schoss er ihm direkt vor die Füße in den Boden. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat gegen den 58-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet und die Waffe sichergestellt.