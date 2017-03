Spaziergängerin (61) entdeckt Öl auf dem Bodensee bei Lindau

Feuerwehreinsatz · Am Samstagabend rief eine 61-jährige Spaziergängerin bei der Polizeiinspektion Lindau an und teilte mit, dass es im Bereich der Slipanlage am Giebelbach deutlich nach Terpentin riechen würde.



Bild: Alexander Kaya (Alexander Kaya) Eine Streife konnte bestätigen, dass im Bereich des Giebelbachs eine Substanz in den Bodensee läuft. Die Absuche nach dem Verursacher entlang des Giebelbachs verlief zunächst negativ. Die Wasserschutzpolizei übernahm daraufhin die Ermittlungen. Ein erneutes Absuchen des Gieselbachs zusammen mit einem Mitarbeiter der Stadtwerke Lindau führte zu einem Oberflächenwasserkanal, der von der Holbeinstraße kommend in den Giebelbach mündet. Letztendlich handelte es sich bei der Flüssigkeit, die in den See lief, nicht um Terpentin, sondern um Heizöl. Die Feuerwehr Lindau legte im Bereich der Giebelbachmündung eine Ölsperre. Die Ermittlungen nach der Ursache und dem Verursacher der Gewässerverunreinigung dauern noch an.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.