Sonthofener Feuerwehr muss nach Beziehungsstreit auslaufendes Wasserbett leerpumpen

Beschädigung · In der Nacht zum Dienstag, kurz nach Mitternacht, teilte eine Anwohnerin mit, dass es in einer Wohnung zu einem heftigen Streit zwischen den anwesenden Lebenspartnern gekommen sei.



Bild: Alexander Kaya

Beim Eintreffen der Streife wurde festgestellt, dass die Frau bereits die Wohnung verlassen hatte und bei einer Freundin untergekommen war. Infolge dessen hatte der alkoholisierte Mann das Inventar der Wohnung demoliert, hier vor allem die Küche und das Schlafzimmer.

Was er in seinem Zustand nicht bedacht hatte war, dass Wasser aus dem beschädigten Wasserbett auslaufen wird. So auch in diesem Fall. Es blieb dem Mann also nichts anderes übrig als die Feuerwehr Sonthofen zu verständigen, die - ihrer Nachtruhe beraubt - die auslaufende Schlafgelegenheit leerpumpen musste. Um weitere Beschädigungen zu vermeiden, durfte der Mann die Nacht bei einem Freund verbringen.