Skurril: Frau drückt in Sonthofen mit ihrem Hintern Delle in ein geparktes Auto

Polizei · Am Mittwochmorgen beobachtete ein Autobesitzer in einer Bäckerei in der Richard-Wagner-Straße in Sonthofen, wie sich eine Frau an einem Fahrzeug abstützte, welches neben seinem eigenen Wagen geparkt war.



Bild: Benjain Liss Dabei drückte ihr Hintern gegen sein Auto. Anschließend fuhr sie davon. Als der Mann nach einiger Zeit zu seinem Fahrzeug kam, entdeckte er in diesem Bereich eine beachtliche Delle. Der Schaden am Fahrzeug beträgt ca. 300 Euro. Der Mann konnte sich das Kennzeichen der Frau merken und begab sich damit zur Polizei.



