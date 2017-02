Sexuelle Belästigung in Buchloe: Mann öffnet Hose während Frau (43) ihm den Weg beschreibt

Zeugenaufruf · Eine 43-jährige Frau ging am Donnerstag gegen 14:50 Uhr auf dem linken Gehweg der Alexander-Moksel-Straße in nordwestlicher Richtung. Auf Höhe eines Bauernhofes, ca. 100 Meter vor der Einmündung Am Weiher, fuhr ein Auto zu ihr an den Gehweg heran.



Polizei Bild: Stefan Puchner (dpa) Der Fahrer fragte die Fußgängerin durch das geöffnete Fenster nach dem Weg nach Türkheim. Während ihrer Wegerklärung sah die Frau nochmals in das Fahrzeug. Der Mann hatte seine Jeans geöffnet und manipulierte an seinem erigierten Glied. Als die geschockte Frau mit der Polizei drohte, fuhr der Exhibitionist langsam Richtung Wertstoffhof weiter. Laut Geschädigter handelte es sich um ein älteres grau-blaues Fahrzeug mit kurzem Heck. Das Teilkennzeichen lautete MN-ZI-????, vermutlich mit vier Zahlen. Der Fahrer war ca. 25 Jahre alt, 170 cm groß, hatte kurze, schwarze Haare mit schmalen, kurzen Koteletten. Der Mann sprach gebrochen deutsch. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Buchloe unter der Telefonnummer 08241/9690-0.



