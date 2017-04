Sexuelle Belästigung an der Iller bei Kempten artet in Schlägerei aus

Polizeieinsatz · Am Abend des 10.04.2016 fasste ein 19-Jähriger einer 15-Jährigen am Illerdamm bei Kempten an den Hintern.



Bild: Alexander Kaya Im weiteren Verlauf kam es dann zu einer Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen, welche durch den Einsatz von mehreren Streifen beendet wurde.



