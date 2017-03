Schwerer Verkehrsunfall in Sonthofen: Radfahrer (20) lebensgefährlich verletzt

Zusammenstoß · Am Sonntagnachmittag ist es gegen 14:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Sonthofen gekommen. Dabei wurde ein 20-jähriger Radfahrer lebensbedrohlich verletzt.

Schwerer Verkehrsunfall in Sonthofen Bild: Benjamin Liss

Dieser war in der Sonthofer Straße von Burgberg aus kommend in Richtung Sonthofen unterwegs. An der Kreuzung zur Hans-Böckler-Straße fuhr der Radfahrer vom Gehsteig herunter, um die Straße zu überqueren.

In diesem Moment bog ein 18-jähriger Autofahrer von der Grüntenstraße in die Hans-Böckler-Straße ein und erfasste den Radfahrer frontal.

Dieser wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert.

Ein Rettungshubschrauber flog den Mann mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Der 18-jährige Autofahrer erlitt einen Schock und wurde von Privatpersonen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Sachverständiger ist mit der Klärung der Unfallursache beschäftigt.

Die Kreuzung an der Hans-Böckler-Straße sowie der Bereich um die Ostrachbrücke war für längere Zeit gesperrt.