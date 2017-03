Schwerer Unfall zwischen Bronnen und Erpfting bei Waal: Fahranfänger (18) verletzt

Geschwindigkeit · Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Bronnen und Erpfting. Ein 18-jähriger Fahranfänger aus dem Landkreis Ostallgäu kam mit seinem BMW auf feuchter Fahrbahn im Wald vor Erpfting in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.



Deutsches Rotes Kreuz Bild: Alexander Kaya

Er kam auf das Bankett und schleuderte beim Gegenlenken dann quer über die Fahrbahn. Dann prallte er mit dem Fahrzeugheck gegen einen Baum auf der linken Fahrbahnseite.

Der Aufprall war so stark, dass der 18-Jährige in seinem Auto eingeklemmt wurde und von den Feuerwehren Bronnen und Erpfting aus dem Fahrzeugwrack befreit werden musste.

Der junge Fahrer erlitt bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe des Zeitwertes von 450 Euro.