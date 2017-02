Schwan auf Niedersonthofener See im Eis gefangen

Tierwelt · Ein Schwan ist am Sonntagnachmittag auf dem Niedersonthofener See in Waltenhofen ins Eis eingebrochen und war darin mehrere Stunden lang gefangen.

Bilderstrecke: 6 Bilder Schwan auf dem Niedersonthofener See im Eis gefangen

Schwan auf dem Niedersonthofener See im Eis gefangen Bild: Benjamin Liss Das Tier konnte sich Zeugen zufolge aber selbst befreien und flog unverletzt weiter. Sonst hätte ein Mitarbeiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), der den Schwan mit dem Fernglas am Ufer gut 100 Meter entfernt beobachtete, einen Rettungsschwimmer gerufen. Dieser wäre dem Vogel im Neoprenanzug und mit Eisrettungssatz zu Hilfe gekommen.