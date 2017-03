Schleierfahndung erwischt österreicherischen Traktorfahrer (33) mit gefälschter TÜV-Plakette in Lindau

Kurztrip mit dem Traktor · Recht teuer kommt einem 33-jährigen Österreicher der Besuch in Lindau. Für einen Kurztrip nach Lindau benutzte er einen eben erst gekauften Traktor, welcher weder in Deutschland, noch in Österreich zugelassen war. Diesen bemerkte eine Streife der Lindauer Schleierfahndung auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants.



Feldarbeit Bild: Ralf Lienert Angebracht waren an dem Traktor ein ungültiges deutsches Kennzeichen und eine gefälschte TÜV-Plakette. Nachdem der Mann keinerlei Dokumente vorweisen konnte, wird neben fehlender Zulassung, Versicherung, Steuer und Kennzeichenmissbrauch auch ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet, da er eine TÜV-Plakette verfälschte. Nach Aufnahme des Sachverhalts und Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro durfte er die Heimreise ohne Traktor antreten.



