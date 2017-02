Schlägereien in Kempten: Polizei muss Streitigkeiten schlichten

Einsatz · Zu zwei Schlägereien in einer Asylbewerberunterkunft im Freudenthal wurden in der Sonntagnacht mehrere Streifen der Polizeiinspektion Kempten gerufen. Zunächst gerieten um 23:20 Uhr mehrere angetrunkene Eritreer in einem Gemeinschaftsraum in Streit.



Polizei Bild: Karl-Josef Hildenbrand (dpa) Im weiteren Verlaufe mischten sich dann weitere stark angetrunkene Asylanten mit einem Messer und einer Flasche ein. Der Polizei gelang es schließlich den Streit zu beenden. Alle Beteiligten wurden nur leicht verletzt. Rund eine Stunde später mussten dann nochmals mehrere Streifen die gleiche Unterkunft anfahren, da wieder zwei Eritreer in einem Unterkunftszimmer in Streit gerieten. Dort wurde eine Person durch einen Schlag ins Gesicht verletzt. Der 21 Jährige musste ins Klinikum Kempten eingeliefert werden. Der 20 Jahre alte Schläger, welcher rund 2,5 Promille hatte, verbrachte den Rest der Nacht in der Arrestzelle der Polizei Kempten.



