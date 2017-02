Schlägerei in Memminger Diskothek: Zwei Männer (25 und 27) verletzt

Gewalt · Am Sonntag, den 29.01.2017, gegen 02:30 Uhr, kam es in einer Diskothek in der Allgäuer Straße in Memmingen zu einer Körperverletzung. Ein 25- und ein 27-jähriger Mann befanden sich auf der Tanzfläche, als es wohl unbeabsichtigt zu einer leichten Rempelei kam.



Bild: Alexander Kaya Aufgrund dieser wurden sie ohne jede Vorwarnung von einer Gruppe von fünf bis sieben Personen niedergeschlagen. Beide erlitten durch den Vorfall Gesichtsverletzungen, unter anderem Nasenbeinbruch und Platzwunden. Die Polizei bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 08331 100-0 zu melden.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.