Sattelzug kommt von Straße ab: Verkehrsunfall auf B31 bei Lindau führt zu Staus

Bergung · Die Bergung eines Sattelzuges, der am Donnerstagmittag auf der B31 Höhe Oberengersweiler nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist, sorgte für größere Verkehrsbehinderungen.



Bild: Benjamin Liss

Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem Sattelzug von Lindau in Richtung Friedrichshafen und kam vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme nach rechts von der Fahrbahn ab und in der angrenzenden Böschung zum Stehen. Der Mann wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Da sich die Zugmaschine zwischen Bäumen verkeilt hatte, gestalteten sich die Bergungsmaßnahmen aufwendig. Zu diesem Zweck wurde die B31 in beide Fahrtrichtung gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest.

Die Bergungsmaßnahmen waren noch bis 17 Uhr in Gange, die Dauer kann noch nicht abgeschätzt werden. Verfolgen sie den Verkehrsfunk bezüglich der Aufhebung der Straßensperre.